Расчленивший мать мальчик попал в психбольницу

В ночь на 27 октября в квартире на улице Стасовой в Санкт-Петербурге 12-летний мальчик жестоко убил мать. Известно, что ребенок облил женщину кипятком, а затем вырезал части тела. Позже он разбудил пьяного отца и рассказал ему, что «что-то сделал» с матерью. Подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере и признан умственно отсталым.

По информации пресс-службы омбудсмена, в настоящее время он находится в детской психиатрической больнице.

По убийству возбуждено уголовное дело. Тем не менее, ребенку не угрожает уголовная ответственность: ему еще не исполнилось 14 лет.