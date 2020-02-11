11 февраля 2020, 16:31
Расчленивший аспирантку Соколов вернулся в Санкт-Петербург
Олег Соколов, виновный в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ, после психолого-психиатрического обследования этапирован в Санкт-Петербург. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.
По результатам экспертизы, Соколова признали вменяемым.
«Мои питерские коллеги подтвердили, что он уже в Петербурге», — рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист Ева Меркачева.