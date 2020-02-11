    11 февраля 2020, 16:31

    Расчленивший аспирантку Соколов вернулся в Санкт-Петербург

    Дарья Морозова

    Олег Соколов, виновный в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ, после психолого-психиатрического обследования этапирован в Санкт-Петербург. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

    По результатам экспертизы, Соколова признали вменяемым.

    «Мои питерские коллеги подтвердили, что он уже в Петербурге», — рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист Ева Меркачева.