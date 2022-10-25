«Расчленили, чтобы съесть». Компания алкоголиков жестоко расправилась с собакой в Москве | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 21:14 «Расчленили, чтобы съесть». Компания алкоголиков жестоко расправилась с собакой в Москве В Текстильщиках алкоголики расчленили собаку в лифте многоэтажки, чтобы съесть РИА "Новости"

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Компания алкоголиков жестоко расправилась с собакой в квартире многоэтажного дома, который расположен в Текстильщиках. Жительница района рассказала «360», что неадекватный сосед сделал из своего жилья притон, в котором и зарубили животное.

Инцидент произошел на улице Гровороновской. Женщина провожала рано утром на работу супруга и обнаружила, что весь подъезд и лифт были залиты кровью. После этого стало известно, что в соседней квартире расчленили собаку, чтобы впоследствии ее съесть.

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«Жалко собаку. Дворняжка жила здесь месяц, владелец квартиры постоянно собирает у себя много алкашей, которые, в итоге, и убили животное», — поделилась очевидица.

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Свидетели случившегося вызвали полицию, которые задержали на месте ЧП несколько человек. Также к происшествию подключились зоозащитники.

«Сам же хозяин квартиры сейчас всем рассказывает, что является только свидетелем по данному происшествию», — подытожила женщина.

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