«Нож воткнули в голову». Расчлененный труп нашли на мусорке в Якутске | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 13:37 «Нож воткнули в голову». Расчлененный труп нашли на мусорке в Якутске Расчлененное тело женщины нашли на мусорке в Якутске

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В Якутске возле мусорных баков нашли расчлененное тело женщины. В распоряжении «360» оказались фото и видео с места, где обнаружили тело. Также в Сеть попали кадры задержания двух подозреваемых.

Все случилось на улице Лермонтова возле многоквартирного дома. По данным источника «360» в правоохранительных органах, подозреваемые снимали там квартиру, где нередко выпивали и употребляли запрещенные вещества. Убитая женщина была их очередной гостьей. Они пили вместе и поругались, в результате женщина получила удар ножом в голову. Убийцы расчленили тело и вынесли на мусорку в собственном дворе. Страшную находку обнаружил местный житель, студент колледжа.

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Правоохранители задержали подозреваемых по записи с камеры наблюдения.

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Версию о пьяной ссоре слышала и сотрудница местного магазина. Правда, она почему-то говорила о том, что жертва — мужчина.

«Он и два друга вместе выпивали, у них случился скандал, ругань, драка. Говорят, они ему нож воткнули в голову. Подумали, что убили, испугались, сделали вот это с ним и выбросили на помойку», — рассказала продавщица.

С задержанными беседуют следователи.