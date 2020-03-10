10 марта 2020, 16:28
Расчлененный труп без головы найден в квартире в Ленобласти. Задержан бывший арендатор квартиры
Найден обезображенный и обезглавленный труп мужчины в квартире в Луге (Ленинградская область). По подозрению в убийстве задержали бывшего жильца квартиры, который арендовал ее вместе с убитым. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Труп обнаружил новый арендатор квартиры. Он сообщил об этом хозяйке, та вызвала полицию. Бывший жилец был 50-летним таксистом.
Тело было в ужасном состоянии, уже начало разлагаться. Голова мужчины была найдена в ванной в железном ведре.
Задержан бывший сожитель убитого, гражданин Белоруссии. Следователи предполагают, что между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил другого ножом. После злоумышленник отрезал жертве голову, а тело закидал тряпками.
У подозреваемого нашли предполагаемые орудия убийства, заведено уголовное дело по статье «Убийство».