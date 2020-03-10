Расчлененный труп без головы найден в квартире в Ленобласти. Задержан бывший арендатор квартиры

Труп обнаружил новый арендатор квартиры. Он сообщил об этом хозяйке, та вызвала полицию. Бывший жилец был 50-летним таксистом.

Тело было в ужасном состоянии, уже начало разлагаться. Голова мужчины была найдена в ванной в железном ведре.

Задержан бывший сожитель убитого, гражданин Белоруссии. Следователи предполагают, что между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил другого ножом. После злоумышленник отрезал жертве голову, а тело закидал тряпками.

У подозреваемого нашли предполагаемые орудия убийства, заведено уголовное дело по статье «Убийство».