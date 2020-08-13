Расчлененную женщину нашли в московской квартире. Подозревают мужа

Полиция обнаружила труп женщины в квартире на юге столицы. Погибшую расчленили и разложили по пакетам. Задержан ее муж.

«По данным следствия, днем 13 августа 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по Ореховому бульвару в городе Москве, обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой сокрыты в пакетах», — сообщили представители пресс-службы СК по региону.

В квартире был и муж погибшей женщины, сейчас правоохранители проверяют, имеет ли он отношение к убийству жены.

Полицию и спасателей вызвали соседи пары, которые почувствовали неприятный запах. Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь в квартиру.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины.

Ранее адвокат жены рэпера Картрайта рассказала, что причина смерти музыканта все еще не установлена. Расчлененное тело мужчины обнаружили полицейские в квартире пары в Санкт-Петербурге. Суд арестовали жену музыканта по подозрению в убийстве. Сама она отрицает свою причастность к его смерти и утверждает, что расчленила тело мужа, чтобы избавить его от «бесславия».