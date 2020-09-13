Расчлененное тело нашли под Санкт-Петербургом

Под Санкт-Петербургом обнаружили расчлененное тело. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Части расчлененного тела нашли на берегу реки Сясь в деревне Ковкеницы Волховского района Ленинградская области, сообщает сайт ведомства. Сейчас на месте проводят следственные мероприятия. Личность погибшего пока не установлена.

«Назначена медицинская и генетическая судебные экспертизы. В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием отряда МЧС, водолазов, сотрудников полиции, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники», — говорится в сообщении.

Ранее криминалист Дмитрий Кирюхин рассказал, как не стать жертвой домашнего убийцы. По мнению эксперта, распознать в близком человеке нарушения в психике можно задолго до преступления. Надо просто внимательно следить за его поведением, сообщает «Царьград». Плохим знаком могут стать резкие перепады настроения. Также криминалист заявил, что женщины чаще мужчин склонны к шизофрении.