Напомним, по данным супруги исполнителя, она обнаружила тело мужа на полу без признаков жизни. Решила его расчленить, а когда не смогла самостоятельно избавить от останков, обратилась к знакомому адвокату. Именно он и сообщил о случившемся в полицию.

Криминалист считает, что «расчлененка — это попытка избавиться от тела и от улик». Однако он подчеркнул, что это не метод убийства. Он отметил, что женщине тяжело было бы тащить тело самостоятельно, именно поэтому она решила его расчленить и вынести по частям.

«Возможно, на самом деле он мог умереть от передозировки наркотиков. Но тут мы с вами можем только гадать и строить версии. Возможно, была какая-то бытовая ссора, было причинение смерти по неосторожности. Если там был передоз, то это очень легко устанавливается. В крови, в мягких тканях обнаружат количество наркотиков, которое было несовместимо с жизнью», — высказал свое мнение Игнатов.