Ранивший женщину из пистолета тренер по фигурному катанию пришел с повинной

Тренер по фигурному катанию, который выстрелил из пистолета в голову женщине, пришел с повинной. Им оказался 41-летний мужчина, который живет в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Пострадавшая пришла к нему вечером 21 мая, чтобы договориться о занятиях. Она подошла к его подъезду вместе со своей знакомой. Мужчина встретил женщин с оружием в руках. Когда они спросили, всегда ли он вооружен, тренер поднял сигнальный пистолет и приставил его к виску одной из женщин. Она отбросила его руку, после чего мужчина приставил ствол вплотную ко лбу второй гостьи и выстрелил.

На лбу у пострадавшей остался отпечаток от патрона, кроме того, она могла получить ожог. Женщину госпитализировали в одну из столичных больниц. По данным издания, раньше она тоже была тренером по фигурному катанию. По какой причине мужчина напал на нее, пока неясно. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Около 23:00 14 мая охранник одного из московских магазинов выстрелил в ребенка сигнальной ракетой. Мальчик катался возле магазина на самокате. Ребенка доставили в больницу, где его осмотрели медики. Они обнаружили у мальчика синяк на руке, его здоровью ничего не угрожает.