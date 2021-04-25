Ранивший человека в Алма-Ате покончил с собой при попытке задержания

В Алма-Ате мужчина, который забаррикадировался в квартире от полицейских, покончил с собой. Операция по его задержанию длилась несколько часов. Об этом сообщил заместитель начальника полиции города Рустам Абдрахманов.

«Было принято решение задерживать подозреваемого с применением сотрудников спецподразделений. В ходе спецоперации сотрудниками полиции огнестрельное оружие не использовалось. Применялось орудие нелетального действия — шумовые и газовые гранаты. Подозреваемый из-за боязни ответственности покончил жизнь самоубийством», — передало РИА «Новости» его слова.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, погибший был гражданином России. Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия. В ходе спецоперации сотрудники спецподразделений не применяли огнестрельное оружие. Были использованы только шумовые и газовые гранаты. Жильцы дома не пострадали.

Накануне вооруженный мужчина ранил из огнестрельного оружия охранника жилого комплекса. После он закрылся в квартире этого дома. Пока полицейские пытались его задержать, стрелок произвел около 30 выстрелов. Он ранил двух сотрудников.

По ее словам местной жительницы, мужчина, открывший стрельбу, живет в этом доме давно. Ему больше 50 лет.