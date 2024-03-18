Происшествия 18 марта 2024, 09:23 Ранившего из карабина соседку военного отправили на два года в колонию Военного из Омска суд приговорил к двум годам колонии за стрельбу в подъезде Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Читать 360tv в

В Омске гарнизонный военный суд назначил военнослужащему наказание в виде двух лет колонии за стрельбу в подъезде. Мужчина едва не убил соседку, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, пьяному военному показалось, что кто-то из жильцов дома заставил его мать убраться в лифте. Разозлившись, он схватил свой карабин и начал стучать в двери соседних квартир.

Реклама

Затем военный решил выстрелить вверх, не желая кого-либо ранить, но случайно попал в соседнюю дверь, за которой находилась женщина. Она получила тяжелое ранение.

Помимо двух лет колонии общего режима, суд обязал военного выплатить штраф в размере 50 000 рублей.

В Чите также осудили военного за уклонение от службы. Ему дали год колонии за опоздание в часть на 19 дней.