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    13 мая 2022, 17:44

    Мужчина устроил стрельбу во дворе Мытищ и ранил родственника

    Полиция начала поиски устроившего стрельбу в Мытищах мужчины

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Вооруженный травматическим пистолетом мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома на Стрелковой улице городского округа Мытищи. Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

    Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина стрелял из травматического пистолета в сторону жены и ее брата.

    «В результате житель Москвы 1994 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сообщили в пресс-службе. Полиция начала поиски устроившего стрельбу.

    В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

    На опубликованных кадрах слышно несколько выстрелов и видны бегущие люди, которых преследует мужчина с пистолетом. В какой-то момент стрелка останавливает женщина и требует вызвать полицию. С другого ракурса видно, что все происходит около спортивной и детской площадок.

    Два человека убегают от вооруженного мужчины, которого догоняет женщина и пытается его задержать. Но стрелок вырывается и продолжает преследовать сбежавших.