Мужчина устроил стрельбу во дворе Мытищ и ранил родственника
Полиция начала поиски устроившего стрельбу в Мытищах мужчины
Вооруженный травматическим пистолетом мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома на Стрелковой улице городского округа Мытищи. Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина стрелял из травматического пистолета в сторону жены и ее брата.
«В результате житель Москвы 1994 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сообщили в пресс-службе. Полиция начала поиски устроившего стрельбу.
В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
На опубликованных кадрах слышно несколько выстрелов и видны бегущие люди, которых преследует мужчина с пистолетом. В какой-то момент стрелка останавливает женщина и требует вызвать полицию. С другого ракурса видно, что все происходит около спортивной и детской площадок.
Два человека убегают от вооруженного мужчины, которого догоняет женщина и пытается его задержать. Но стрелок вырывается и продолжает преследовать сбежавших.