Range Rover столкнулся с машиной каршеринга в Москве. Водитель внедорожника сбежал

Range Rover и машина каршеринга столкнулись в районе дома № 180 на проспекте Мира в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах..

Водитель внедорожника вместе с пассажиром скрылись с места ДТП сразу после аварии. Стало известно, сколько людей погибло в России из-за превышения скорости Подробнее Водителя машины от каршеринг на данный момент проверяют медики. Ранее в СМИ сообщалось, что каршеринг стал аварийно опасным с наступлением холодов, так как на машинах все еще стоят летние шины.