Range Rover столкнулся с машиной каршеринга в Москве. Водитель внедорожника сбежал
Range Rover и машина каршеринга столкнулись в районе дома № 180 на проспекте Мира в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах..
Водитель внедорожника вместе с пассажиром скрылись с места ДТП сразу после аварии.
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Водителя машины от каршеринг на данный момент проверяют медики.
Ранее в СМИ сообщалось, что каршеринг стал аварийно опасным с наступлением холодов, так как на машинах все еще стоят летние шины.