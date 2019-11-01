  • Range Rover столкнулся с машиной каршеринга в Москве. Водитель внедорожника сбежал

    01 ноября 2019, 23:27

    Александра Каширина, Татьяна Майорова

    Range Rover и машина каршеринга столкнулись в районе дома № 180 на проспекте Мира в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах..

    Водитель внедорожника вместе с пассажиром скрылись с места ДТП сразу после аварии.

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    Водителя машины от каршеринг на данный момент проверяют медики.

    Ранее в СМИ сообщалось, что каршеринг стал аварийно опасным с наступлением холодов, так как на машинах все еще стоят летние шины.