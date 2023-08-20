Происшествия 20 августа 2023, 11:25 Ранг пожара на складе в Подольске повысили до третьего МЧС: пожару на складе в Подольске присвоили третий ранг

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На складе в Подольске продолжают ликвидировать возгорание. Пожару присвоили третий ранг сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.

Информация о возгорании в нежилом здании на территории промышленного парка в Гривно поступила в ведомство в 08:39.

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Когда место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, наблюдался дым из-под кровли, уточнили в пресс-службе.

В 09:08 ранг пожара повысили до второго, а уже в 09:24 — до третьего.

На месте ЧП работает 121 человек и 45 единиц техники.