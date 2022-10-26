Ранг пожара на складе в Петербурге понизили до второго | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 08:39 Ранг пожара на складе в Петербурге понизили до второго МЧС: ранг пожара на складе в Металлострое в Петербурге понизили до № 2 Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Ранг пожара на складе стройматериалов в Петербурге понизили с третьего до второго. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сильный пожар на складе в Металлострое ликвидируют уже больше 10 часов. Спасатели работали всю ночь. Склад расположен в Колпинском районе, на Северном проезде в доме № 8.

Реклама

«Ранг пожара понижен до № 2 в Колпинском районе, продолжаются работы по проливке», — сказано в сообщении.

Реклама

В ведомстве напомнили, что сообщение о возгорании поступило 25 октября в 20:48. В 21:15 ранг пожара был повышен до № 2. Затем, в 21:34 — до № 3.

В МЧС уточнили, что сведения о пострадавших в огне на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлекли 27 машин и 123 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что крыша горящего в Петербурге склада обрушилась. Кроме того, у здании высотой 12 метров частично обрушилась одна из стен. МЧС поделилось кадрами работы пожарных на горящем складе в Петербурге.