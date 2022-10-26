Ранг пожара на складе в Петербурге понизили до второго | 360°

26 октября 2022, 08:39
Ранг пожара на складе в Петербурге понизили до второго
МЧС: ранг пожара на складе в Металлострое в Петербурге понизили до № 2
Ранг пожара на складе стройматериалов в Петербурге понизили с третьего до второго. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
Сильный пожар на складе в Металлострое ликвидируют уже больше 10 часов. Спасатели работали всю ночь. Склад расположен в Колпинском районе, на Северном проезде в доме № 8.
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«Ранг пожара понижен до № 2 в Колпинском районе, продолжаются работы по проливке», — сказано в сообщении.
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В ведомстве напомнили, что сообщение о возгорании поступило 25 октября в 20:48. В 21:15 ранг пожара был повышен до № 2. Затем, в 21:34 — до № 3.
В МЧС уточнили, что сведения о пострадавших в огне на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлекли 27 машин и 123 человека личного состава.
Ранее сообщалось, что крыша горящего в Петербурге склада обрушилась. Кроме того, у здании высотой 12 метров частично обрушилась одна из стен. МЧС поделилось кадрами работы пожарных на горящем складе в Петербурге.
Санкт-Петербург
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