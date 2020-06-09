09 июня 2020, 17:40
Раненый житель Пензы умер, попытавшись сбежать из больницы
Житель Пензы умер после попытки сбежать из больницы, куда его доставили с ножевым ранением в ногу. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СУ СКР.
Травму он получил во время драки со своим знакомым после распития алкогольных напитков. «Скорая» оказала ему первую помощь и отвезла в больницу, но мужчина попытался сбежать. В итоге его тело нашли следующим утром на территории больницы. Смерть наступила из-за того, что травма «осложнилась массивным кровотечением».
Его собутыльник арестован. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.