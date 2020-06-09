Раненый житель Пензы умер, попытавшись сбежать из больницы

Травму он получил во время драки со своим знакомым после распития алкогольных напитков. «Скорая» оказала ему первую помощь и отвезла в больницу, но мужчина попытался сбежать. В итоге его тело нашли следующим утром на территории больницы. Смерть наступила из-за того, что травма «осложнилась массивным кровотечением».

Его собутыльник арестован. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.