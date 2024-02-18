Происшествия 18 февраля 2024, 00:23 Раненый ударом дрона военкор «Звезды» заявил о спасшей жизнь реакции коллеги Военкор «Звезды» Пионтковский: от прямого удара дрона спасла реакция оператора РИА «Новости»

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Получивший ранение ноги после взрыва беспилотника-камикадзе в поселке Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский заявил, что от прямого удара дрона спасла реакция оператор Максима Марго. Об этом журналист заявил в беседе с РИА «Новости».

Корреспондент пояснил, что именно его коллега по съемочной группе первым увидел приближающийся к журналистам беспилотник и закричал, чтобы все шли в укрытие

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«Я побежал, споткнулся о железяку, упал. Сначала мне показалось, что это я просто упал, что у меня как бы ногу свело. Потом я уже понял, когда снял штанину, там кровища», — рассказал Пионтковский.

Корреспондент добавил, что почувствовал попавшие в ногу осколки, когда прошел метров 50. Он пояснил, что беспилотник взорвался после попадания в соседний дом.

Журналист подчеркнул, что беспилотник целенаправленно летел на группу журналистов, хотя все они имели яркие шевроны с надписью «Пресса». Пионтковский добавил, что сейчас вместе с получившим контузию оператором находится в больнице Донецка.

Съемочная группа телеканала «Звезда» работала в поселке Пантелеймоновка, когда ВСУ ударили по населенному пункту из ракетных систем залпового огня HIMARS. Снаряды полностью разрушили жилой дом. По предварительным данным, на месте погибли шесть человек, четверо получили серьезные травмы.