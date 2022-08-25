Раненый ножом мужчина заблудился в лесу на востоке Москвы

Получивший ножевое ранение мужчина связался со спасателями, попросив их о помощи. Он рассказал, что заблудился на территории парка «Лосиный остров» на востоке Москвы, сообщил источник «360» в экстренных службах. Спасатели ищут его уже несколько часов.

Информация о потерявшемся человеке поступила вечером 25 августа. Поиски начались на Лосиноостровской улице в 20:00. По данным источника, в парк мужчина заходил со стороны Гольяновского пруда.

В поисках участвуют 13 человек, которые разбились на три группы. Они проверили квадрат леса вдоль линии электропередач от Уральской до Иркутской улиц. В поисковой операции также задействованы кинологи с собаками.