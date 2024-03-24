Эксклюзив 24 марта 2024, 12:41 Раненый мужчина пропал после теракта в Crocus City Hall Женщина сообщила о пропаже раненого мужа после теракта в Crocus City Hall Телеканал «360»

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Получивший ранение головы мужчина пропал после террористического акта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом «360» сообщила его супруга Анжелика.

«У меня самой все хорошо, только в ногу. На концерт я шла с мужем Ильей, с нами сестра с супругом и отец. Мы только подходили к зданию, были одни из первых, в кого начали стрелять. Поворачиваюсь, а муж лежит с ранением в голове. Поняла, что это теракт», — сказала она.

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Анжелика отметила, что после ранения мужа она позвонила в скорую, машина прибыла примерно через 20 минут. Сама женщина получила ранение ноги.

«У мужа документов с собой не было. При мне Илья глаза держал открытыми, дышал, но говорить не мог. Меня отвезли в больницу, а его в другую. В никаких списках нет его», — добавила женщина.

Ранее стало известно о пропаже 39-летней Вероники М. после теракта в Crocus City Hall, она перестала выходить на связь с родными.