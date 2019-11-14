Раненых студентов прооперировали после стрельбы в колледже Благовещенска

Один из раненых во время перестрелки в благовещенском колледжа находится в тяжелом состоянии. Второй студент в состоянии средней степени тяжести.

Как рассказал «360» руководитель центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин, пострадавших уже прооперировали.

Студент, которого ранее назвали жертвой стрельбы в амурском колледже, выжил Подробнее

«У одного ребенка ранение в шею, в заднюю часть головы (затылочная область) и левое надплечие. У второго ребенка огнестрельное ранение таза. Дети прооперированы. Состояние одного из детей тяжелое — он находится в реанимации. Второй ребенок в состоянии средней степени тяжести находится в отделении», — рассказал врач. Он добавил, что обоим подросткам по 17 лет.

Инцидент в строительном колледже Благовещенска произошел утром 14 ноября. Один из студентов пришел на занятия с ружьем и открыл стрельбу. Потом он покончил с собой. Ранее сообщалось, что он застрелил одного человека. По последним данным, подросток, который получил пулю, выжил. Врачи сейчас борются за его жизнь. Об этом «360» рассказал его близкий друг.

По версии полиции, причиной инцидента мог стать конфликт между сверстниками. В колледже сейчас работает оперативно-следственная группа.