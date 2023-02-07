Эксклюзив 07 февраля 2023, 16:54 Раненую школьницу из Химок доставили в больницу на вертолете Раненую 11-летнюю школьницу из Химок доставили в больницу на вертолете

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В распоряжении «360» появились кадры отправки раненой школьницы из Химок в медучреждение на вертолете. Видео снято на территории больницы. Девочку доставили в больницу в Люберцах.

В ролике видно, как пациентку выносят на носилках из машины центра медицины катастроф и погружают в вертолет, а затем он взлетает.

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Сотрудники СУ СК по региону устанавливают обстоятельства нападения в школе. По предварительным данным, на девочку напала с ножом одноклассница — у них возник конфликт. Все произошло сегодня на перемене в школьном туалете. Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии, но ей оказывают всю необходимую помощь, сообщили в Минздраве Подмосковья.

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Следователи и криминалисты тут же выехали на место и продолжают работать там — проводить осмотр, допрашивать свидетелей. По факту происшествия уже возбудили два уголовных дела: о покушении на убийство малолетней (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ) и о халатности должностных лиц школы (статья 293 УК РФ). Расследованием также занялись полиция. Прокуратура Московской области проводит проверку.