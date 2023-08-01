Происшествия 01 августа 2023, 16:06 Раненую косулю вылечили в Москве и вернули в дикую природу Городское хозяйство Москвы: раненую косулю вылечили и вернули в дикую природу

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Косулю, предположительно пострадавшую в результате столкновения с автомобилем, успешно вылечили сотрудники столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Местный житель заметил раненое животное на Люблинской улице в Щербинке в ТиНАО. Он обратился в Единую справочную службу. Специалисты осмотрели пострадавшую косулю и отправили ее в центр реабилитации.

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Оказалось, что травмы у животного были несерьезными, обошлось без переломов. Когда косуля выздоровела, ее отправили в естественную среду обитания.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции спасли котенка в Москве. Животное от испуга забежало под заднюю балку автомобиля.