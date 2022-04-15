Раненного в Брянской области мальчика доставили на лечение в Москву

В Москву доставили раненого при обстреле ВСУ в Брянской области мальчика. Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице, сообщил телеканал RT.

У ребенка 2020 года рождения диагностировано проникающее ранение головы.

«Транспортирован в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф», — сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

Два украинских вертолета в четверг, пересекли границу с Россией, атаковали населенные пункты Брянской и Белгородской областей. Они стреляли по жилым домам. В селе Климово одноименного района Брянской области пострадали восемь человек, в том числе маленький мальчик и беременная женщина. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело.

Незадолго до этого украинские бойцы обстреляли пропускной пункт на границе в Брянской области. В нем находились беженцы, они пытались уехать в Россию. Обошлось без жертв.