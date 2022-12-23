Происшествия 23 декабря 2022, 14:50 Раненого Рогозина не получилось отправить из Ростова-на-Дону в Москву из-за непогоды Don Mash: состояние Рогозина после ранения в Донецке ухудшилось РИА «Новости»

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Бывшего главу госкорпорации «Роскосмос», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина не получилось отправить в Москву из Ростова-на-Дону из-за непогоды. Его состояние ухудшилось, сообщил Telegram-канал Don Mash.

В сообщении уточняется, что Москва не смогла принять самолет с Рогозиным, который должен был вылететь утром в пятницу, из-за нелетной погоды.

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Рогозина доставили в ростовский военный госпиталь, он находится в сознании, может ходить и говорить. Но, несмотря на это, врачи оценивают его состояние как тяжелое, болезнь может рецидивировать. Прооперировать экс-главу Роскосмоса в Ростове-на-Дону не смогли.

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В четверг, 22 декабря, помощник Рогозина отмечал, что его перевезут в Москву для лечения. Столичные врачи запланировали собрать консилиум, чтобы определиться с оказанием дальнейшей медицинской помощи.