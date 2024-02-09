Происшествия 09 февраля 2024, 10:16 Раненого под Белгородом мужчину доставят в столицу для лечения Гладков: тяжелораненого белгородца из Ржевки перевезут в больницу Москвы РИА «Новости»

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Мужчина, пострадавший из-за обстрела белгородского села Ржевка, находится в тяжелом состоянии. Врачи пытаются сохранить его руку. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Он рассказал, что у жителя Ржевки травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Губернатор отметил, что мужчину отправят на лечение в Москву, когда появится такая возможность.

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«По докладу врачей: все идет к тому, что удастся сохранить руку, состояние пока еще тяжелое», — указал Гладков.

В ходе обстрелов ВСУ 8 февраля пострадали семь жителей. Их с травмами различной тяжести доставили в больницы.

Во время удара по Белгородской области мальчик перебегал через дорогу и попал под машину. Ребенка прооперировали и поместили в реанимацию, врачи непрерывно за ним наблюдают, проинформировал Гладков.

Украинские боевики обстреляли Белгородскую область 8 февраля. В селе Ржевка в Шебекинском округе пострадали местные жители.