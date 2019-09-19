Раненный в метро Москвы полицейский пришел в себя

Раненный в метро Москвы полицейский пришел в сознание. В больнице его навестила жена. Об этом «360» сообщил информированный источник.

Раненный в метро Москвы полицейский переведен в реанимацию Подробнее

Ранее сообщалось, что мужчине сделали операцию и перевели в хирургическую реанимацию. Он потерял много крови и попал в больницу с огнестрельными ранениями грудной клетки, бедра, плеча и кисти руки.

Пострадавший сотрудник полиции вместе с коллегами 18 сентября был на оперативно-розыскных мероприятиях на станции московского метро «Рязанский проспект». По неподтвержденной информации, правоохранители должны были задержать сотрудника УВД на Московском метрополитене. Он якобы получил взятку в размере тысячи рублей от некого неизвестного, а когда увидел коллег начал по ним стрелять.

В результате полицейского задержали и возбудили уголовное дело о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Меру пресечения ему изберут 19 сентября. Сейчас расследование дела продолжается, а все обстоятельства выясняются.