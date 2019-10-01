Раненный у здания ведомства сотрудник СК умер в реанимации

Пострадавший при нападении в Москве сотрудник Следственного комитета России умер в реанимации. Об этом «360» сообщил информированный источник.

По данным собеседника «360», мужчина умер не приходя в сознание. Он получил ножевое ранение в сердце. Задетыми оказались крупные сосуды. Как уточнил источник, шансов выжить практически не было.

Опубликовано видео с места покушения на сотрудника СК в Москве Подробнее

Ранее 1 октября неизвестный напал на сотрудника Центрального аппарата Следственного комитета России. Представитель ведомства в этот момент находился у проходной в Техническом переулке и исполнял свои служебные обязанности.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что нападавшего задержали. С ним работают следователи. По неподтвержденной информации, умерший был полковником. Источник РИА «Новости» утверждал, что погибший сотрудник СК не был связан с расследованием уголовных дел. Он работал в управлении по рассмотрению обращений граждан.