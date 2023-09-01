Происшествия 01 сентября 2023, 16:00 Раненный при обстреле Донецка ребенок погиб СЦКК: умерла пострадавшая при обстреле ВСУ центра Донецка шестилетняя девочка РИА «Новости»

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Жертвой обстрела украинских боевиков центра Донецка стала шестилетняя девочка, получившая ранения. Врачи не смогли спасти ребенка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Центре контроля и координации.

Украинские военные открыли огонь по центру Донецка днем в пятницу, 1 сентября. Один из снарядов попал в торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити», где в этот момент находилось большое количество людей. Также под ударом оказалась Шахтерская площадь.

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По предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей. Но местные власти не исключили, что число пострадавших может вырасти.

Для обстрела украинские военные использовали ракетные системы залпового огня. Всего в центр города прилетели 15 снарядов. Удар боевики нанесли из подконтрольного Киеву села Нетайлово.