10 июня 2023, 14:57
Раненных после удара ВСУ по ПВР в Херсонской области доставят в Крым
Минздрав Крыма заявил о перевозке 8 пострадавших при обстреле ПВР в Херсонской области
Лечением восьми пострадавших при обстреле украинскими боевиками пункта временного размещения в Херсонской области займутся врачи Крыма. Перевозка раненых уже началась. Об этом сообщил Минздрав республики.
В ведомстве подчеркнули, что среди пострадавших — два ребенка. Их состояние медики оценили как средней степени тяжести. Дети продолжат лечение в Республиканской детской клинической больнице.
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Взрослых с травмами средней и тяжелой степени тяжести перевезут в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6.
«Всем пострадавшим, доставленным в лечебные учреждения Крыма, окажут необходимую специализированную медицинскую помощь», — заявил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.
Украинские боевики нанесли у дар по пункту временного размещения жителей затопленных районов Херсонской области после обрушения плотины Каховской ГЭС. В здание гостиницы на Арабатской стрелке попала ракета, которая привела к пожару. Жертвой происшествия стала одна женщина.
Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо заявил, что часть эвакуированных получили ожоги и отравления угарным газом. Пострадавших забрали в местные медицинские центры. Самых тяжелых пациентов на вертолетах санитарной авиации отправили в ожоговый центр Крыма.
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