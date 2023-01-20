Происшествия 20 января 2023, 21:20 Раненную в Донбассе журналистку Елсукову эвакуировали после операции Предприниматель Пригожин: угрозы жизни военкора Readovka Елсуковой нет РИА «Новости»

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Прибывшая в Соледар с редакционным заданием военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова получила осколочные ранения левого колена в результате минометного обстрела. Об этом сообщил предприниматель Евгений Пригожин. Его заявление опубликовали в Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд».

Бизнесмен подчеркнул, что журналистка в момент обстрела находилась в здании железнодорожного вокзала «Соль». Присутствующие на месте бойцы частной военной компании «Вагнер» оказали пострадавшей девушке первую медицинскую помощь, а после доставили во фронтовой госпиталь, где ей провели операцию.

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«В настоящий момент ее жизни ничто не угрожает. Она находится в пути на территорию России», — говорится в сообщении Пригожина.

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Предприниматель подчеркнул, что Елсукову сопровождает специальная группа. В ближайшее время руководитель ответит на все вопросы журналистов о пострадавшей коллеге.

О том, что военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова получила ранение во время работы, сообщила редакция. Там отметили, что после операции пострадавшую коллегу требуется перевести в Россию специальным бортом.