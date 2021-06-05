Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку отключили от ИВЛ

Девочка, которая была ранена в результате стрельбы из окна жилого дома в Екатеринбурге, сейчас находится в сознании. О ее состоянии рассказали в региональном Минздраве, сообщило РИА «Новости».

Девочка находится в сознании. Ее отключили от аппарата ИВЛ, сейчас она дышит самостоятельно.

Ранее 3 июня власти региона сообщали, что девочка в стабильно тяжелом состоянии. Она находилась на искусственной вентиляции легких, ей проводили медикаментозную седацию.

В Екатеринбурге 30 мая бывший полицейский Сергей Болков начал стрелять по прохожим из окна жилого дома на улице Бородина. Он ранил из ружья девятилетнюю школьницу, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Также ранение получил сотрудник Росгвардии, после оказания помощи его отпустили домой.

Подозреваемого заключили под стражу до 29 июля. Дома у него изъяли карабин «Вепрь», нашли 26 гильз и 78 патронов, а также пневматический пистолет «Иж». Еще 47 гильз нашли во дворе дома. Он частично признал свою вину, заявив, что не хотел ранить ребенка. Теперь ему грозит пожизненный срок.