Происшествия 22 июля 2023, 15:27 Раненного при обстреле ВСУ фотокора Михальчевского эвакуировали в Мелитополь Советник главы Крыма Крючков: раненого фотокора Михальчевского перевезут в Мелитополь РИА «Новости»

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Получившего ранения во время обстрела ВСУ кассетными боеприпасами фотокорреспондента РИА «Новости» Константина Михальчевского эвакуировали из села Васильевка в Мелитополь. После стабилизации состояния журналист продолжит лечение в Крыму. Об этом в беседе с агентством заявил советник главы республики Олег Крючков.

«Везут Мелитополь из Васильевки, по состоянию — отправим в Крым», — заявил собеседник агентства.

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Константин Михальчевский получил ранения различной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Он добавил, что сейчас журналист находится в больнице, где получает медицинскую помощь.

Российские журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ во время работы в Запорожской области.

Ехавший на гражданской машине военный корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев получил смертельное ранение. По данным Минобороны, он скончался во время эвакуации в полевой госпиталь.

Также пострадали журналист «Известий» Роман Польшаков и сопровождавший его оператор Дмитрий Шиков. По данным редакции, у корреспондента четыре осколочных ранения, у второго сотрудника перелом тазовых костей и застрявшие в мягких тканях осколки.

Сотрудников СМИ доставили в военные госпитали, где врачи оказали им первую помощь и свели на нет угрозу жизни.