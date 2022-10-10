Ранения при обстреле ВСУ водоканала Донецка получили два мирных жителя | 360°

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Ранения при обстреле ВСУ водоканала Донецка получили два мирных жителя

СЦКК ДНР назвал целью обстрела украинских боевиков водоканал Донецка

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Украинские боевики в понедельник, 10 октября устроили массированные обстрелы Донецка. По данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня ( СЦКК), всего в первой половине дня выпустили более 30 снарядов. Прилеты продолжаются практически каждый час.

Представитель Донецкой Народной Республики в СЦКК в беседе с ТАСС заявил, что несколько снарядов упали на территории водоканала.

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«Один из прилетов был по улице Щорса, где расположен водоканал, куда противник зачем-то постоянно бьет», — заявил собеседник агентства.

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По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела на территории городского водоканала ранения получили двое мужчин.

В ведомстве подчеркнули, что украинские боевики для обстрелов используют артиллерию НАТО калибром 155 миллиметров. Под огнем оказались Киевский, Куйбышевский, Кировский районы Донецка.

Стрельба

ДНР

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