Происшествия 04 января 2023, 17:51 Ранения при обстреле ВСУ Васильевки получили 10 человек Глава Запорожской области Балицкий сообщил о 10 раненых жителях Васильевки после удара ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики ударили артиллерией по жилому кварталу города Васильевка в Запорожской области. По предварительным данным, ранения получили 10 мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что на место прибыла группа МЧС для разбора завалов поврежденных домов.

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«Разрушения получила гражданская инфраструктура. Находимся на прямой связи с администрацией города Ви всеми экстренными службами. Пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка», — написал Балицкий.

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В результате обстрела Васильевки украинскими боевиками погибли два человека. Один из снарядов попал по многоэтажному дому, сообщил член ВГА Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он добавил, что, по предварительным данным, по городу ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как отметило Ura.ru, глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко призвала жителей перейти в укрытия или найти другие безопасные места пока обстрелы со стороны ВСУ не закончатся.