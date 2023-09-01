Происшествия 01 сентября 2023, 15:33 Ранения при обстреле ВСУ центра Донецка получили ребенок и девять взрослых СЦКК: ребенок и девять взрослых получили ранения при обстреле Донецка РИА «Новости»

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Украинские боевики запустили 15 ракет систем залпового огня по центру Донецка. Как сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации, ранения получили 10 мирных жителей, в том числе шестилетний ребенок.

По данным ведомства, снаряды ударили по Шахтерской площади и упали рядом с торгово-развлекательным центром «Донецк-Сити», где в этот момент находилось большое количество покупателей.

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«По предварительным данным более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок шести лет. К сожалению, число жертв может увеличиться» — отметили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Обстрел украинские боевики вели из подконтрольного села Нетайлово.

Днем 1 сентября выпущенный ВСУ снаряд попал в торговый центр «Донецк Сити». Под огнем украинских боевиков оказался Кировский район города.