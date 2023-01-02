Происшествия 02 января 2023, 19:43 Ранения при обстреле ВСУ Рубежного получили два человека СЦКК: женщина и подросток получили ранения при обстреле Рубежного со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Артиллерийский обстрел украинских боевиков города Рубежного в Луганской Народной Республике привел к ранениям 14-летнего подростка и женщины 1964 года рождения. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации.

В ведомстве уточнили, что также повреждения получил многоквартирный жилой дом.

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Обстрел Рубежного со стороны вооруженных формирований Украины произошел в 16:30 в понедельник, 2 января. Всего в город прилетели два артиллерийских снаряда калибром 155 миллиметров.

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Также за минувшие сутки под ударом украинских боевиков оказались город Сватово и село Чмыровка, куда ВСУ выпустили восемь ракет HIMARS. В результате удара в селе повреждения получило зернохранилище.