Происшествия 29 апреля 2023, 17:47 Ранения при обстреле ВСУ получили восемь жителей Донецка СЦКК: восемь человек получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Выпущенные украинскими боевиками по Донецку снаряды привели к ранениям восьми жителей города. Данные привело представительство республики в Совместном центре контроля и координации.

Самое большое число пострадавших — в Ленинском районе города. На улице Ясногорской обнаружили трех раненых мужчин и одну женщину. Еще одна пострадавшая находилась около гипермаркета «Манна».

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В Петровском районе города ранения на улице Шуйского получил мужчина 1989 года рождения, на улице Байкальской нашли пострадавшего 1982 года рождения. На улице Стаханова пострадала пенсионерка 1944 года рождения.

Разрушения получили частные и многоквартирные жилые дома в обоих районах, а также дошкольное учреждение «Ясли-сад» № 369. После обстрела в Петровском и Буденновском районах Донецка обнаружили мины «Лепесток».

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации уточнили, что ВСУ выпустили по городу два снаряда из ракетных систем залпового огня и 41 боеприпас калибра 155 миллиметров.