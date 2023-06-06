Происшествия 06 июня 2023, 16:02 Ранее судимый житель Петербурга ограбил цветочный магазин в Петроградском районе

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В Петроградском районе Петербурга ранее судимый мужчина ограбил цветочный магазин, угрожая администратору пистолетом. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказал источник в правоохранительных органах, преступник потребовал отдать ему из кассы 100 тысяч рублей. В ходе конфликта с администратором мужчина травмировал продавца, нанеся ему рану в область лица.

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Преступника задержали уже на следующий день. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Разбой».