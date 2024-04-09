Происшествия 09 апреля 2024, 17:40 Ранее судимый житель Пермского края сжег автомобиль из-за неудачной попытки ограбления

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В Пермском крае суд вынес приговор бывшему заключенному, который сжег автомобиль при попытке ограбить агентство ритуальных услуг. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал краевого суда.

Мужчина хотел проникнуть внутрь помещения при помощи металлического предмета и украсть деньги. Когда его план не удался, он от злости поджег машину, стоявшую во дворе.

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Кунгурский районный суд приговорил обвиняемого к одному году и двум месяцам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.