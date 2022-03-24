Ранее судимый мужчина ранил полицейского ножом в Новосибирске

Инцидент произошел накануне в доме злоумышленника в Советском районе Новосибирска. Мужчина 30-ти лет ранил ножом одного из полицейских, которые пришли к нему по заданию. Об этом написало ИА Nation News.

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ, ранее судимый житель Новосибирска нарушил обязанности после выхода из колонии. Прибывшие на место жительства мужчины полицейские обнаружили его в наркотическом опьянении. После требования последовать в отдел полиции, рецидивист ранил полицейского, а после пытался сбежать через балкон.

С помощью Росгвардии злоумышленника задержали. На него завели уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».