Происшествия 21 февраля 2023, 16:43 Ранее судимый мужчина напал на девушку в лифте в Нижнем Новгороде

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Случай с нападением на 35-летнюю девушку произошел накануне в микрорайоне «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде. Мужчина поджидал жертву у подъезда, когда она возвращалась домой из спортивного зала, написал сайт newsnn.ru.

Мужчина зашел в лифт вместе с девушкой и семьей, которая проживала в этом доме. Когда семья вышла на своем этаже и лифт поехал дальше, мужчина ударил девушку в нос, повалил на пол и начал избивать. Она нажала кнопку «стоп» и выбежала на свой этаж, где ее ждал муж. Он успел догнать злоумышленника, а соседи вызвали полицию.

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Девушку с окровавленным лицом доставили в больницу. Сейчас она собирается обращаться в суд. Полиция выяснила, что нападавший только недавно вышел из тюрьмы.

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