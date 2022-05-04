Ранее осужденный за растление детей ямалец вновь предстанет перед судом

Правоохранительные органы выявили новые обстоятельства дела о растлении несовершеннолетних 53-летним ямальцем. Установлено, что подсудимый, находясь на территории России, в том числе и в городе Новый Уренгой, семь лет назад вел общение интимного характера с детьми 10-15 лет.

Как пишет muksun.fm, подсудимый начинал общение со своей жертвой в социальных сетях, постепенно переходя на сексуальные темы. Ямалец отправлял своим малолетним собеседникам фотографии и видеозаписи запретного содержания. В итоге все пострадавшие получили психологические травмы.

Мужчину уже судили в 2017 и 2019 годах, однако сейчас, когда правоохранители выявили новые эпизоды, растлитель несовершеннолетних в очередной раз предстанет перед судом. Ранее он получил срок за насильственные действия сексуального характера, совершенные против лица, не достигшего возраста 18 лет.