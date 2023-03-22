Происшествия 22 марта 2023, 14:25 Ракеты ВСУ попали в жилые дома города Запорожье — Рогов Член ВГА Рогов обвинил украинскую ПВО в попадании ракет по жилым домам в городе Запорожье Владимир Рогов / Telegram

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В городе Запорожье раздалась серия взрывов. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что в результате работы систем ПВО Украины в жилые дома запорожцев угодили ракеты.

«Боевики Зеленского принесли смерть в дома запорожцев <…> В результате работы ПВО ВСУ произошло попадание ракет в многоэтажные дома мирных жителей Запорожья», — сообщил Рогов и добавил, что уже предупреждал о риске возникновения подобной ситуации.

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Он добавил, что в одном из пострадавших многоквартирных домов обрушились несколько этажей. Владимир Рогов обвинил в этом украинских «криворуких ПВОшников» и напомнил, что-то же самое случалось в Киеве на проспекте Лобановского, в Виннице и в Одессе. Глава движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что после освобождения Запорожья операторов ПВО ВСУ передадут под трибунал за убийства мирных жителей.

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Ночью 18 марта в подконтрольном Украине городе раздалось несколько взрывов. По словам Рогова, удалось поразить объекты, используемые ВСУ для ведения боевых действий.