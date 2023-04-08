08 апреля 2023, 11:48
Ракету, запущенную со стороны Украины, сбили в Феодосии
Глава Крыма Аксенов: над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины
Над Феодосией сбили украинскую ракету. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», — написал он.
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Подробности пока не сообщаются. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.
Перед этим советник главы региона Олег Крючков рассказал, что над Феодосийским регионом, предположительно, сработала система противовоздушной обороны.Ранее, 29 марта, над крымским поселком Гвардейское сбили беспилотник. В Севастополе и Крыму по-прежнему действует желтый режим террористической угрозы и введен средний уровень реагирования.
Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз заговорил о необходимости возвращения Крыма в состав его страны. По мнению Зеленского, это необходимо для установления порядка в мире. Он назвал возвращение Крыма Украине «безальтернативным вариантом для всего мира» и заявил о своей уверенности в том, что это произойдет.
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