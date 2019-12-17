Ракетоносец Ту-22 сел на грунт из-за отказа двигателя под Астраханью

«В Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», — сообщили в министерстве.

В Минобороны также рассказали, что полет проходил без боекомплекта, разрушений на земле нет.

В ведомстве добавили, что летчики сами покинули воздушное судно, сейчас они находятся в аэропорту базирования.

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 способны поражать морские и наземные цели на расстоянии до 2200 километров от аэродромов базирования с помощью управляемых ракет и авиационных бомб. Самолеты такого типа использовались российскими войсками при операции в Сирии. В распоряжении российских войск есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.