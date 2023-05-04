Происшествия 04 мая 2023, 16:33 Ракетный комплекс «Искандер» протаранил отбойник на трассе в Санкт-Петербурге Ехавший на репетицию парада ракетный комплекс «Искандер» врезался в отбойник в Петербурге

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В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авария произошла на кольцевой автодороге (КАД). «Искандер» протаранил отбойник на КАД. Комплекс везли на репетицию парада Победы в Петербург. Судя по кадрам, ракетных комплекс транспортировали на специальном грузовике с платформой.

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Военная машина протаранила ограждение и оказалась между двух отбойников. Из-за ДТП на трассе образовалась пробка. Информации о пострадавших в результате аварии не поступало. Власти региона пока не прокомментировали происшествие.

В комментариях под публикацией указали, что попавший в аварию «Искандер» больше похож на ракетный комплекс «Бастион».

Парад Победы пройдет как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. В некоторых регионах страны мероприятие проводить не будут из-за возможных провокаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что из-за атаки беспилотников на Кремль в столице не будут отменять традиционный парад на Красной площади 9 мая. В мероприятии также примет участие глава государства Владимир Путин.