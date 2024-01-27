Важное 27 января 2024, 01:09 Ракетную опасность в объявили в Белгороде и Белгородском районе Мэрия Белгорода заявила о ракетной опасности в городе и Белгородском районе РИА «Новости»

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Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщила мэрия областного центрав Telegram-канале.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в публикации.

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Такие сообщения говорят об угрозе атаки со стороны ВСУ. Силы ПВО уничтожают воздушные цели еще на подлете к населенным пунктам, однако местным жителям все рано следует соблюдать осторожность.

Вечером 26 января в Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. За день до этого силы ПВО ликвидировали два снаряда в этом регионе. Украинские боевики применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».

В этот же день объявляли ракетную опасность в Грайворонском районе Белгородской области.