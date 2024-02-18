Происшествия 18 февраля 2024, 08:35 Ракетную опасность сняли в Валуйском городском округе Белгородской области Мэрия Белгорода: ракетную опасность в Валуйском городском округе отменили РИА «Новости»

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Режим ракетной опасности объявляли утром 18 февраля в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщала пресс-служба мэрии Белгорода.

«Ракетная опасность, город Валуйки и Валуйский городской округ. Не подходите к окнам, по возможности оставайтесь дома», — сообщили в пресс-службе в 06:16..

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Режим угрозы отменили в 06:49, спустя примерно полчаса после объявления.

Украинские националисты практически ежедневно пытаются наносить удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией по приграничным регионам России. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно противостоят этим попыткам.

Военный корреспондент Александр Сладков отмечал, что ВСУ атакуют Белгород с позиций между Волчанском и Плетеневкой в Харьковской области. По его словам, противник работает без разведки цели, поставив себе главной задачей нанесение ущерба мирному населению.