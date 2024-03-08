Важное 08 марта 2024, 11:24 Ракетную опасность объявили в Железногорске Губернатор Старовойт предупредил жителей Железногорска о ракетной опасности РИА «Новости»

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Режим ракетной опасности ввели в городе Железногорске Курской области. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Железногорск: ракетная опасность!» — написал губернатор Курской области.

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Он предупредил жителей об опасности ракетного обстрела и призвал горожан не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами: коридоре, ванной, кладовой. Тем, кто находится на улице, следует спрятаться в ближайшем здании, добавил губернатор.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — отметил он.

Почти одновременно сигналы о ракетной опасности прозвучали в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков обратился к жителям с просьбой укрыться в безопасных помещениях.

За день до этого украинские боевики атаковали село Теткино в Курской области. Из-за обстрелов ВСУ повреждения получила линия электропередачи и 11 домов.