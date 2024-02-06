Происшествия 06 февраля 2024, 02:33 Ракетную опасность объявили в Курской области Ракетную опасность объявили в Железногорске и Хомутовском районе Курской области РИА «Новости»

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Сирена ракетной опасности загудела в Железногорске и Хомутовском районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Ракетная опасность в Железногорске и Хомутовском районе! Запущена система оповещения населения», — написал глава региона.

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Губернатор рекомендовал укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, посоветовали укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Ракетную опасность отменили спустя пять минут после начала сирены. Об этом губернатор проинформировал в мессенджере.

Ранее при обстреле села Теткино в Курской области осколочные ранения получила местная жительница. По сообщению губернатора, насчитали пять прилетов.